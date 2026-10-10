इंदौर में दोस्ती की आड़ में डेढ़ करोड़ का सोना पार, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए की चोरी, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दोस्ती का भरोसा...घर में साथ रहने की सहूलियत का फायदा उठा कर एक युवक ने अपनी लिवइन पार्टनर का डेढ़ करोड़ रुपये कीमती सोना चुरा लिया। आरोपित युवक को अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना था और महंगे शौक भी पूरे करने थे। लसूड़िया पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपित को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1.10 करोड़ रुपये का सोना और अन्य सामान बरामद हुआ है।

डीसीपी जोन-2 अमनसिंह राठौड़ के अनुसार बीसीएम पार्क(निपानिया) निवासी 44 वर्षीय रेणु शर्मा द्वारा चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। 10 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच रेणु की अलमारी से सोने के बिस्किट और अन्य आभूषण चोरी हो गए।