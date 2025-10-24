इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी की बेटी के लॉकर से लाखों का सोना जब्त

इंदौर। रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी(डीईओ) धर्मेंद्रसिंह भदौरिया की संपत्ति बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को उसकी बेटी अपूर्वा के बैंक लाॅकर से लाखों रुपये कीमती सोना बरामद किया गया। लोकायुक्त टीम सोना की कीमत का अंदाजा लगा रही है।

धर्मेंद्रसिंह भदौरिया के कैलाशकुंज स्थित अपार्टमेंट पर सबसे पहले छापा मारा था। इसके बाद टीम ने पुलिस ने 80 लाख रुपये कीमती सोना बरामद किया। शुक्रवार को कैनरा बैंक(देवास नाका) का लाॅकर खोला गया।

एचडीएफसी बैक के लॉकर से डेढ़ करोड़ और कैनरा बैंक के लॉकर से दो करोड़ 35 लाख के आभूषण जब्त किए गए हैं।

यह लाॅकर धर्मेंद्र की बेटी अपूर्वा के नाम से है। इसमें टीम ने लाखों रुपये कीमती सोना निकला है। एक में धर्मेंद्र के बेटे सूर्यांश और उसकी पत्नी मिनी शुक्ला का लॉकर खोल रही है।