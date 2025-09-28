Indore को फेस्टिव सीजन पर रेलवे का बड़ा तोहफा, इंदौर से खड़की और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहरों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा इंदौर से खड़की (पुणे) एवं इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराया पर किया जाएगा। इंदौर-खड़की इंदौर स्पेशल दोनों दिशाओं में नौ-नौ फेरे चलेगी। इसी प्रकार इंदौर-हजरत निजामुद्दीन (नई दिल्ली)-इंदौर द्विसाप्ताहिक स्पेशल दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे चलेगी। यह दोनों ही ट्रेन एलएचबी रेक से चलेगी, जिसमें एक सेकंड एसी एवं 17 थर्ड एसी के कोच होंगे। ट्रेनों की बुकिंग 28 सितंबर से सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।

इंदौर-खड़की-इंदौर स्पेशल ट्रेन इंदौर खड़की (पुणे) स्पेशल ट्रेन इंदौर से एक अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन इंदौर से प्रति बुधवार को 11.15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 03.10 बजे खड़की रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का देवास (सुबह 11.50-11.52), उज्जैन (दोपहर 12.40-12.45), नागदा (दोपहर 13.57-14.00) एवं रतलाम (दोपहर 14.35-14.40) बजे आगमन/प्रस्थान होगा। इसी प्रकार खड़की-इंदौर स्पेशल ट्रेन खड़की से दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी।