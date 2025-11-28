यात्रियों के लिए खुशखबरी... मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए

मेरी खबरें
    Indian Railways News: यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 नवम्बर तक निर्धारित है। 31 दिसम्बर तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 09:29:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 09:29:51 PM (IST)
    1. यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला
    2. मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित
    3. दौंड–काष्ठी खंड में चल रहे कार्य के चलते ट्रेनें होगी प्रभावित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 नवम्बर तक निर्धारित है। 31 दिसम्बर तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी।

    इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09086 इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 नवम्बर निर्धारित है, एक जनवरी 2026 तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।


    दौंड–काष्ठी खंड में चल रहे कार्य के चलते ट्रेनें होगी प्रभावित

    दौंड–काष्ठी स्टेशन खंड में दोहरीकरण कार्य के अंतर्गत चल रहे प्री-नान इंटरलॉकिंग एवं इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण मध्य रेलवे के पुणे मंडल में परिचालन प्रभावित है। संरक्षा, सुरक्षा तथा सुचारू ट्रेन संचालन को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे इन कार्यों के चलते पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा।

    • 23 एवं 24 जनवरी 2026 को गाड़ी संख्या 22944 इंदौर – दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़की से शार्ट टर्मिनेट होगी तथा खड़की से दौंड के बीच निरस्त रहेगी।

    • इसी प्रकार 24-25 जनवरी को गाड़ी संख्या 22943 दौंड – इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़की से शार्ट ओरिजिनेट होगी तथा दौंड से खड़की के बीच निरस्त रहेगी।

    • 24 जनवरी को गाड़ी संख्या 22194 ग्वालियर – दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़की से शार्ट टर्मिनेट होगी तथा खड़की से दौंड के बीच निरस्त रहेगी।

    • 25 जनवरी को गाड़ी संख्या 22193 दौंड – ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़की से शार्ट ओरिजिनेट होगी तथा दौंड से खड़की के बीच निरस्त रहेगी।

