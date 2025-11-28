यात्रियों के लिए खुशखबरी... मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 नवम्बर तक निर्धारित है। 31 दिसम्बर तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09086 इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 29 नवम्बर निर्धारित है, एक जनवरी 2026 तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।