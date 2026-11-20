नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में विकास परियोजनाओं के लिए एक बार फिर हरियाली पर संकट खड़ा हो गया है। रानी सराय के बाद अब एयरपोर्ट के सामने अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बिछाने के लिए वनभूमि की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन ने बिजासन रमणा की जमीन चिह्नित की है। खास बात यह है कि इस जगह पर दो साल पहले करीब 40 हजार पौधे लगाए गए थे।

ये पौधे शहर में 11 लाख पौधे लगाने के अभियान का हिस्सा थे, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की थी। अब मेट्रो के लिए इसी हरियाली के नीचे से लाइन निकालने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो के लिए 0.81 हेक्टेयर जमीन लगेगी। हालांकि विभाग ने पौधरोपण के पास की जमीन का विकल्प भी सुझाया है।

अगले सप्ताह संयुक्त सर्वे कर गिने जाएंगे पेड़-पौधे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से मेट्रो का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। इसके लिए एयरपोर्ट के सामने स्टेशन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाना है। मेट्रो लाइन को गांधी नगर स्टेशन से जोड़ने के लिए बिजासन रमणा की 14 हेक्टेयर वनभूमि में से 0.81 हेक्टेयर जमीन की जरूरत बताई गई है। इस हिस्से में मेट्रो की पटरियां बिछाई जाएंगी। जमीन को लेकर अगले सप्ताह मेट्रो और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर सकते हैं। करीब 15 दिनों में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र में आने वाले पेड़-पौधों की गिनती होगी। साथ ही कितनी हरियाली प्रभावित होगी और उसकी भरपाई पर कितना खर्च आएगा, इसका आकलन किया जाएगा। इसके बाद इंदौर वनमंडल मुख्यालय को प्रस्ताव भेजेगा।