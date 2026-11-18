उदय प्रताप सिंह, इंदौर। इंदौर में भूमिगत मेट्रो के लिए दूसरी सुरंग का निर्माण भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से बड़ा गणपति के बीच पहली टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ‘नर्मदा’ सुरंग की करीब 100 मीटर लंबाई तैयार कर चुकी है। वहीं, 16 नवंबर से दूसरी टनल बोरिंग मशीन ‘सरस्वती’ ने भी एयरपोर्ट से बड़ा गणपति की ओर सुरंग निर्माण शुरू कर दिया है।

जमीन से 18 मीटर गहराई में मेट्रो के आने और जाने के लिए दो अलग-अलग सुरंगें बनाई जा रही हैं। टनल में लोकोमोटिव इंजन को उतारा गया है। इसके साथ तीन ट्रालियां भी लगाई गई हैं। इन्हें टीबीएम से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद सुरंग की खोदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी को इन ट्रालियों के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी।