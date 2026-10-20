इंदौर में पाताल में गया पानी... 800 फीट से नीचे पहुंचा भूजल, कई क्षेत्रों 1200 फीट तक भी पानी नहीं

भरत मानधन्या, नईदुनिया, इंदौर। शहर में छह साल पहले तक औसतन साढ़े तीन सौ से चार सौ फीट की गहराई तक पानी उपलब्ध था, लेकिन आज आठ सौ फीट की गहराई में मिल मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। यह हम नहीं कह रहे शहर में भूजल स्तर में आई इस गिरावट का खुलासा एसजीएसआइटीएस के इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग (आइएसआरएस) के अध्ययन में हुआ है। सेंटर द्वारा इसरो से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर भूजल की स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

भूजल की स्थिति औसत से भी अधिक खराब अध्ययन में वर्ष 2019 की सैटेलाइट तस्वीरों से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाकर पुराने और नए चित्रों की तुलना की गई है। इसके अनुसार, वर्ष 2019 में शहर में भूजल की औसत गहराई करीब 350 से 400 फीट थी। वर्ष 2025 तक यह गहराई बढ़कर लगभग 750 फीट तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2026 में भूजल स्तर 800 फीट से भी नीचे जा चुका है।