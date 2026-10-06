जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी डेट और दीपावली एक साथ, व्यापार करें या रिटर्न की चिंता

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। जीएसटी की खानापूर्ति बाजार, व्यापारी और कर सलाहकारों तीनों की दिवाली बिगाड़ती दिख रही है। इस वर्ष दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। जीएसटी का मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-1) दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित है। बाजार के लिए यही दौर वर्ष में बिक्री और व्यापार का सबसे बड़ा मौका होगा।

इतना ही नहीं, दीपोत्सव से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकार और अकाउंटेंट भी छुट्टियों के मूड में रहेंगे। ऐसे में व्यापारियों के लिए सवाल खड़ा हो गया है कि वे ग्राहकी छोड़ पहले जीएसटी की खानापूर्ति करें और कर पेशेवरों के लिए संकट है कि वे भी त्योहार छोड़ रिटर्न दाखिल करने में जुट जाएं।