MP Weather Update: एमपी में किसानों के लिए आफत ला सकती है बारिश, प्रदेश के इन हिस्सों में अभी इतने दिन होगी झमाझम बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ग्वालियर, गुना, दतिया और सतना समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार शाम तक हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दतिया और सतना में 4.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, सतना, रीवा और सागर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बरसात हुई। बारिश के बावजूद प्रदेश के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला । उलटा कुछ पश्चिमी हिस्सों में तापमान बढ़ा है, हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में पारे में गिरावट दर्ज की गई। औसतन पूरे प्रदेश का तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री सेल्सियस कम रहा।

इन हिस्सों में होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस समय दो मौसम तंत्र सक्रिय हैं। पहला, कम दबाव का क्षेत्र गुजरात के खंभात की खाड़ी तक बना हुआ है। दूसरा, एक ट्रफ लाइन है जो गुजरात से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इन दोनों सिस्टम के असर से प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानी का अनुमान है कि यह दौर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चल सकता है । अगले वाले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी संभागों में बारिश के आसार है, शेष संभागों में मौसम शुष्क रहेगा।

चार महानगरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में):

शहर -- अधिकतम -- न्यूनतम

भोपाल -- 29.6 -- 24.0

इंद्रौर -- 30.1 -- 23.4

ग्वालियर -- 35.6 -- 26.1

जबलपुर -- 30.1 -- 23.0

