नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बदमाशों ने युवक की हत्या की और उसका शव कचरे के ढेर में फेंक दिया। पहचान छिपाने के लिए शव को जलाकर बदमाश भाग गए। बदबू आने पर रहवासियों ने डायल-112 पर कॉल लगाकर सूचना दी तो हड़कंप मच गया। युवक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है।

खाली प्लॉट में जलता मिला शव, आधे से ज्यादा झुलसा युवक टीआई लोकेश सिंह भदौरिया के मुताबिक घटना आरई-2 स्थित सिग्नेचर हाइट इमारत के समीप की है। नेमावर रोड की ओर जाने वाले रास्ते के समीप खाली प्लॉट में लोग कचरा फेंकते हैं। उसी जगह पर शव जल रहा था। समीप ही राजपूत समाज के कुछ लोगों का कार्यक्रम चल रहा था।