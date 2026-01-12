मेरी खबरें
    पहले पत्नी की हत्या फिर खुद ही ले गया अस्पताल, संबंध नहीं बनाने से नाराज होकर दबाया था गला

    By Vinay YadavEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 10:19:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 10:22:50 PM (IST)
    पहले पत्नी की हत्या फिर खुद ही ले गया अस्पताल, संबंध नहीं बनाने से नाराज होकर दबाया था गला
    1. पीएम रिपोर्ट आने के बाद रविवार को एफआईआर दर्ज की है।
    2. रिपोर्ट में गला दबाने और मारपीट के निशान सामने आए थे।
    3. पति ने मौत का कारण ब्लड प्रेशर की समस्या बताया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान पति ने पत्नी का गला दबा दिया। जब उसकी सांसें बंद हो गईं, तो उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचा। जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस के मुताबिक सुमित्रा चौहान (40) निवासी शुभम नगर की हत्या हुई है।

    मृतका के पति माधव चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना नौ जनवरी की है। मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद रविवार को एफआईआर दर्ज की है।

    रिपोर्ट में गला दबाने और मारपीट के निशान सामने आए थे। शुरूआती तौर पर पति ने मौत का कारण ब्लड प्रेशर की समस्या बताया था।

    इसके बाद पूछताछ में बताया कि पत्नी पिछले आठ वर्षों से संबंध नहीं बना रही थी, इसी बात से नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया।

    घटना के समय दंपती के दोनों बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। बेटा काम पर गया हुआ था, जबकि बेटी स्कूल गई थी। आरोपित मजदूरी करता है। उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं।


