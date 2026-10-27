इंदौर का 'हेड कॉन्स्टेबल' निकला 68 करोड़ का कुबेर... फिरोज खान के नौकर-नौकरानी के नाम बेनामी संपत्तियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त के छापे में फंसे प्रधान आरक्षक फिरोज खान की संपत्ति की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रजिस्ट्रार कार्यालय से मिले दस्तावेजों से पता चला फिरोज खान ने नौकर-नौकरानी और अन्य लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां बनाई हैं। लोकायुक्त इन संपत्तियों को बेनामी संपत्ति बता रहा है।

एसपी (लोकायुक्त) डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक फिरोज खान की अभी तक 68 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज लोकायुक्त को मिल चुके हैं। इसमें देवास शहर, राजोदा, लोहाना और उज्जैन में भूखंड, मकान और कृषि भूमि का विवरण सामने आया है।