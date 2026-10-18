इंदौर में लोकायुक्त के छापे के बाद प्रधान आरक्षक फिरोज खान निलंबित, एक साल से गैरहाजिरी की जांच भी शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के बाद प्रधान आरक्षक फिरोज खान पर विभागीय कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) की एसपी वाहिनी सिंह ने उसे निलंबित कर दिया है। फिरोज करीब एक साल से गैरहाजिर बताया जा रहा है।

एसपी ने उसकी लंबे समय से अनुपस्थिति को लेकर अलग से विभागीय जांच भी शुरू कराई है। उधर, लोकायुक्त पुलिस उसकी संपत्ति और बैंक खातों की पड़ताल में जुटी है। अब तक 22 खातों में से 17 का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक की रकम मिलने की जानकारी सामने आई है।