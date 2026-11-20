नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। फ्लाइट से सियार टकराने की घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और वन विभाग अलर्ट हो गए हैं। पूरे परिसर में सियार और अन्य जानवरों की तलाश के लिए विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वन विभाग की टीम ने रनवे और उसके आसपास के क्षेत्रों में जांच की। इस दौरान कुछ स्थानों पर बाउंड्री से लगी जालियां टूटी हुई मिलीं। वनकर्मियों ने आशंका जताई कि इन टूटी जालियों के रास्ते जंगली जानवर एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इसे देखते हुए वन विभाग ने जालियों की मरम्मत कराने का सुझाव दिया है।

728 एकड़ के क्षेत्र में सियार और अन्य जानवरों की तलाश विमानों की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए परिसर में लगातार सर्चिंग की गई। एयरपोर्ट का ऑपरेशनल एरिया 728 एकड़ से अधिक है। रनवे के आसपास बड़े खुले मैदान और घास-फूस होने के कारण जंगली जानवरों के छिपने की संभावना रहती है। कई जगह बाउंड्रीवॉल के नीचे से भी जानवर अंदर आ सकते हैं।