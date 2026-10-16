महू-खंडवा रेलवे ट्रैक के लिए चोरल रेंज के जंगलों में ढाई लाख पेड़ो की कटाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चोरल रेंज में विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित ढाई लाख पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई है। कोर्ट ने मामले में शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है।

मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति अल्पेश यशवंत कोकजे और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने गुरुवार को मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट की मुख्यपीठ द्वारा 26 नवंबर 2025 को याचिकाओं में सुनाए गए फैसले का हवाला भी दिया।

हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका करण बैरागी ने एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से प्रस्तुत की है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर प्रस्तुत याचिका में कहा कि आगामी वर्षों में विभिन्न प्रोजेक्ट के चलते चोरल रेंज में ढाई लाख से अधिक पेड़ो को काटा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 80 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट यादव ने तर्क रखा कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ-साथ वर्षा में कमी आने की आशंका भी है।