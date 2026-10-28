इंदौर के बदहाल ट्रैफिक पर हाई कोर्ट सख्त, गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर की बिगड़ी और दिन पर दिन बदहाल होती ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि शहर का ट्रैफिक सीमित कर्मचारियों और संसाधनों के भरोसे छोड़ दिया गया है, यह मंजूर नहीं है। पुराने आदेशों का पालन नहीं होने पर युगल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 30 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में ट्रैफिक सुधार को लेकर कई जनहित याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही हैं। 2019 के बाद से अब तक लगी याचिकाओं की कोर्ट संयुक्त रूप से सुनवाई कर रहा है और लगातार निर्देश भी देता रहा है। बीते दिनों बत्ती और हूटर लगे निजी वाहनों पर कार्रवाई से लेकर अन्य तमाम निर्देश कोर्ट ने दिए लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि आज तक उनका पालन नहीं हो रहा।