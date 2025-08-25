इंदौर में क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग डीलर की 'झोपड़ी' पर मारा छापा, 48 लाख कैश व 1 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में ड्रग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ड्रग को बेचने में महिलाएं भी शामिल है। रविवार शाम को क्राइम ब्रांच ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से एक हिस्ट्रीशीटर महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की झोपड़ी से 48.50 लाख रूपये नकदी और 516 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। महिला लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार कर रही थी।

महिला के घर नोट देखकर पुलिसकर्मी भी चौंके अधिकारियों के मुताबिक आरोपित सीमा नाथ (32) पत्नी महेश टोपी निवासी अहीर खेड़ी को गिरफ्तार किया है। महिला पर पुलिस काफी समय से नजर रख रही थी। रविवार को क्राइम ब्रांच ने तीन टीमें बनाकर महिला बल के साथ उसकी झोपड़ी पर दबिश दी और उसे ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीम को तलाशी के दौरान झोपड़ी में अलग-अलग डिब्बों से 100,200 और 500 के कुल 18,100 नोट मिले। राशि गिनने के लिए टीम को नोट गिनने की मशीन बुलाना पड़ी। महिला के घर नोट देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए।

ऐसे पकड़ाई तस्कर महिला अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच द्वारा 29 अगस्त को आरोपित रवि काला निवासी पंढरीनाथ को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसने ब्राउन शुगर सीमा नाथ से खरीदना कबुला था। जानकारी पर पुलिस ने तस्कर सीमा के घर दबिश दी थी। पूछताछ में आरोपित ने रवि के साथ मिलकर ब्राउन शुगर बेचना स्वीकार किया। सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर, इंदौर शहर में नशे के आदि लोगों को अधिक दामों पर बेचती थी। घर से ही मादक पदार्थ को इलेक्ट्रानिक तोल कांटा से तोलकर, टोकन बनाकर बेचती थी। आरोपित महिला के खिलाफ पूर्व में 12 प्रकरण दर्ज है।