इंदौर में क्राइम ब्रांच ने महिला ड्रग डीलर की 'झोपड़ी' पर मारा छापा, 48 लाख कैश व 1 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में ड्रग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ड्रग को बेचने में महिलाएं भी शामिल है। रविवार शाम को क्राइम ब्रांच ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से एक हिस्ट्रीशीटर महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की झोपड़ी से 48.50 लाख रूपये नकदी और 516 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। महिला लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार कर रही थी।
अधिकारियों के मुताबिक आरोपित सीमा नाथ (32) पत्नी महेश टोपी निवासी अहीर खेड़ी को गिरफ्तार किया है। महिला पर पुलिस काफी समय से नजर रख रही थी। रविवार को क्राइम ब्रांच ने तीन टीमें बनाकर महिला बल के साथ उसकी झोपड़ी पर दबिश दी और उसे ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। टीम को तलाशी के दौरान झोपड़ी में अलग-अलग डिब्बों से 100,200 और 500 के कुल 18,100 नोट मिले। राशि गिनने के लिए टीम को नोट गिनने की मशीन बुलाना पड़ी। महिला के घर नोट देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए।
अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच द्वारा 29 अगस्त को आरोपित रवि काला निवासी पंढरीनाथ को 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसने ब्राउन शुगर सीमा नाथ से खरीदना कबुला था। जानकारी पर पुलिस ने तस्कर सीमा के घर दबिश दी थी।
पूछताछ में आरोपित ने रवि के साथ मिलकर ब्राउन शुगर बेचना स्वीकार किया। सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर, इंदौर शहर में नशे के आदि लोगों को अधिक दामों पर बेचती थी। घर से ही मादक पदार्थ को इलेक्ट्रानिक तोल कांटा से तोलकर, टोकन बनाकर बेचती थी। आरोपित महिला के खिलाफ पूर्व में 12 प्रकरण दर्ज है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि महिला प्रतापगढ़ सहित अन्य जिलों से ब्राउन शुगर खरीदती थी। जिन्हें वह शहर में अलग-अलग तस्करों के माध्यम से सप्लाय करती थी। मौके पर अलग-अलग बर्तनों से मिली राशि महिला ने ड्रग बेचकर ही अर्जित की है। एक ड्रम में कटे-फटे नोट भी मिले हैं। महिला हमेशा नकदी ड्रग्स खरीदती थी और बेचती थी।
आरोपित सीमा नाथ ने महेश टोपी से लव मैरिज की थी। महेश भी नशे का कारोबार करता है, वह इसके लिए जेल भी जा चुका है। रविवार को दबिश के दौरान वह घर पर नहीं थी। वहीं उसके भाई चेतन नाथ और अर्जुन नाथ भी हत्याकांड में आरोपित रहे हैं। पुलिस परिवार के सदस्यों की भी जानकारी निकाल रही है कि वह इस कारोबार में शामिल है या नहीं।
सीमा का आपराधिक रिकार्ड पहले से ही पुलिस के पास है। द्वारकापुरी पुलिस कई बार उस पर कार्रवाई कर चुकी है। हर बार वह किसी न किसी तरीके से बच निकलती थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पुलिसकर्मियों को ही फंसाने की धमकी देती थी।
क्राइम ब्रांच द्वारा इस वर्ष अब तक 72 प्रकरणों में 130 आरोपितों को गिरफ्तार कर ब्राउन शुगर 1.150 किलो ग्राम, एमडी ड्रग्स- 1.60 किलो ग्राम, गांजा 66 किलो ग्राम, चरस 1.049 किलो ग्राम, कोडिन सिरप- 5640 नग बोटल , अल्फ़्ज़ोलम टेबलेट 933315 टेबलेट, डोडाचूरा 10 किलो ग्राम जब्त कर चुकी है।