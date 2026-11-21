नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। होलकर राजवंश के लालबाग पैलेस में जारी संरक्षण और निर्माण कार्य के दौरान एक पुरानी तिजोरी नजर आई। यह होलकरकालीन तिजोरी 17 नवंबर को पैलेस के टिकट काउंटर के पास पाथवे बनाने के लिए खोदाई के दौरान नजर आई।

तिजोरी सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि यह खोदाई में निकली है, जबकि कुछ का मानना है कि पुराने आरटीओ (रामपुरा कोठी) के खाली होने पर इसे यहां लाकर रखा गया होगा।

टिन शेड हटाने पर मलबे में दबी मिली तिजोरी लालबाग पैलेस परिसर में इन दिनों 47.59 करोड़ रुपये की सुंदरीकरण योजना के तहत काम चल रहा है। इसमें मुख्य दरवाजे से लेकर भवन तक विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। टिकट काउंटर के पास बना टिन शेड हटाने पर मलबे में दबी यह तिजोरी दिखाई दी। उपसंचालक पुरातत्व विभाग केएल डाबी ने बताया कि इस तिजोरी की जानकारी विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस बात की जांच की जाएगी कि इस तिजोरी को यहां कब और क्यों रखा गया था। इसके साथ ही तिजोरी खोलकर यह भी देखा जाएगा कि उसमें क्या रखा है।