    Indore में होटल संचालक और कर्मचारी का अपहरण, बदमाशों ने मारपीट कर ले गए; पुलिस ने दबिश देकर छुड़ाया

    हीरानगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 136 में गुरुवार को युवती को लेकर पहुंचे युवक ने वीडियो बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद अपने साथियों को बुलाया और होटल संचालक व कर्मचारी का अपहरण कर ले गए। इन्हें पुलिस ने छुड़वाया।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 01:56:21 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 01:56:21 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 136 में गुरुवार को युवती को लेकर पहुंचे युवक ने वीडियो बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद अपने साथियों को बुलाया और होटल संचालक व कर्मचारी का अपहरण कर ले गए। इन्हें पुलिस ने छुड़वाया।

    पुलिस के मुताबिक सेफरोन होटल में दीपक गौड़ अपने साथ युवती को लेकर पहुंचा। उसने कमरे में अंतरंग वीडियो बनाने की बात पर होटल के कर्मचारी से मारपीट की। इसके बाद अपने साथियों को बुलाया, उन्होंने चाकू की नोक पर महिला संचालक साक्षी और अनिरुद्ध चौकसे के साथ भी मारपीट की। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताकर 50 हजार रुपये की मांग की।


    इसके बाद मारपीट करते हुए अनिरुद्ध और कर्मचारी अरविंद को अपने साथ वाहन पर बैठाकर मल्हारगंज क्षेत्र में ले गए। संचालिका की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को छुड़वाया। इस दौरान कीर्तन, दीपक और ऋषि को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य साथी फरार हो गए। आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

    होटल के बाहर भी की मारपीट और वाहन पर बैठाया

    घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें पांच-छह बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वाहन पर बैठाया और उन्हें अपने साथ ले गए। आरोपितों ने 50 रुपए की मांग करते हुए छोड़ने की बात कही थी। आरोप है कि कर्मचारी का मारपीट करते हुए बिना कपड़ों के वीडियो भी बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपित कीर्तन, सुमित और सोनू के खिलाफ पहले से अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने होटल का डीवीआर जब्त किया है। वहीं दीपक के साथ आई युवती की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

    बजरंग दल ने किया विरोध

    एफआइआर दर्ज होने के दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों को जानकारी मिली कि दीपक ने उनके संगठन का नाम लेकर वसूली और अपहरण जैसी वारदात की है। इसके बाद पदाधिकारी थाने पहुंचे और दीपक व उसके साथियों के संगठन से जुड़े न होने की बात कहीं।

