Indore में होटल संचालक और कर्मचारी का अपहरण, बदमाशों ने मारपीट कर ले गए; पुलिस ने दबिश देकर छुड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 136 में गुरुवार को युवती को लेकर पहुंचे युवक ने वीडियो बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद अपने साथियों को बुलाया और होटल संचालक व कर्मचारी का अपहरण कर ले गए। इन्हें पुलिस ने छुड़वाया।

पुलिस के मुताबिक सेफरोन होटल में दीपक गौड़ अपने साथ युवती को लेकर पहुंचा। उसने कमरे में अंतरंग वीडियो बनाने की बात पर होटल के कर्मचारी से मारपीट की। इसके बाद अपने साथियों को बुलाया, उन्होंने चाकू की नोक पर महिला संचालक साक्षी और अनिरुद्ध चौकसे के साथ भी मारपीट की। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताकर 50 हजार रुपये की मांग की।