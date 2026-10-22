सिंहस्थ से पहले कैसे पूरा होगा काम, इंदौर में धीमी गति से बन रही हैं मास्टर प्लान की सड़कें, कुछ का तो काम ही शुरू नहीं हुआ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दो वर्ष पहले केंद्र सरकार से 468 करोड़ रुपये की राशि मिलने के बावजूद मास्टर प्लान की सड़कों का काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। हालत यह है कि विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली मास्टर प्लान की सात सड़कों में से चार का तो काम ही शुरू नहीं हुआ।

जिन तीन सड़कों का काम चल रहा है उसकी गति इतनी धीमी है कि कब पूरा होगा पता नहीं। सबसे ज्यादा खराब हालत जिंसी सड़क की है। निगमायुक्त और महापौर इस निर्माणाधीन सड़क का दौरा कर कई बार यातायात शुरू करने की तारीख घोषित कर चुके हैं, लेकिन सड़क का काम पूरा नहीं हुआ।