राऊ मर्डर केस: फैजान संग बच्चों को निपटाना चाहती थी वर्षा, ऑडियो सुन पति ने पत्नी को मार खुद दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली के दिन पत्नी वर्षा की हत्या करने के बाद पवन सोनी ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। राजफाश हुआ है कि इंदौर जिले के राऊ कस्बा की साईं विहार कालोनी निवासी इस दंपती के बीच फैजान उर्फ रेहान आ गया था। वह दो बच्चों की मां वर्षा को पति से अलग होने के लिए बहला-फुसला रहा था।

पवन ने यह खौफनाक कदम तब उठाया, जब उसने पत्नी और फैजान की वह रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वे दोनों उसकी सात वर्षीय बेटी को बेचने और 15 वर्षीय बेटे को उसके सहित मारने की बातचीत कर रहे थे। फैजान, वर्षा संग ऐसा कोई कदम उठा पाता, उससे पहले ही पवन ने पत्नी को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया।