ICC Women World Cup Indore: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज होंगे आमने-सामने, जानें किसका पलड़ा रहेगा भारी

    By lalit katariya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 12:10:29 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 12:10:29 AM (IST)
    ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज होंगे आमने-सामने,

    नवदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। आइसीसी महिला विश्व कप में बुधवार को सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2024 टी-20 विजेता न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगी। मुकाबला होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने के अभियान की शुरुआत करेगा। वहीं, न्यूजीलैंड टीम टी-20 खिताबी जीत का जादू वनडे विश्व कप में भी दोहराने की उम्मीद रखती है। दोनों टीमों ने मंगलवार को जमकर अभ्यास किया।

    ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

    रिकॉर्ड देखें तो न्यूजीलैंड को पिछले 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है। सात बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया हालांकि 1988 के बाद लगातार दो बार ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। एलिसा हिली की कप्तानी में टीम एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार है।

    पिछले विश्व कप के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने 30 में से 26 वनडे मैच जीते हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ सीरीज भी अपने नाम की। हालांकि अभ्यास मैच में इंग्लैंड से हार मिली थी। टीम की 15 में से 10 खिलाड़ी 2022 विश्व कप विजेता स्क्वाड का हिस्सा रही हैं। हिली चोट से वापसी कर चुकी हैं, वहीं सोफी मोलिनेक्स सर्जरी के बाद फिट होकर स्पिन आक्रमण को मजबूती देंगी।

    टीम में हिली, एलिसे पैरी, बेथ मूनी और गार्डनर जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा फोबे लीचफील्ड, मोलिनेक्स और जॉर्जिया वोल भी पहली बार विश्व कप खेलेंगी।

    न्यूजीलैंड के लिए यह चुनौती आसान नहीं होगी। टीम ने पिछले एक साल में बहुत कम वनडे खेले हैं। खिताब जीतने के बाद से न्यूजीलैंड ने सिर्फ तीन वनडे मैच खेले, जिनमें से दो बारिश से धुल गए। अभ्यास मैचों में उसे भारत से हार मिली थी।

    टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसमें छह खिलाड़ी पहली बार वनडे विश्व कप खेलेंगी। साथ ही चार खिलाड़ी पहली बार किसी भी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। हालांकि कप्तान सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, ली ताहुहू और मैडी ग्रीन अनुभव लेकर मैदान में उतरेंगी।

    पिच और मौसम

    होलकर स्टेडियम पर आमतौर पर बड़े स्कोर बनते हैं। महिला क्रिकेट का यहां यह पहला मैच होगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा और पूरे 50 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है।

    खास बातें

    • पांचवीं बार महिला विश्व कप खेलेंगी सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स।

    • सूजी बेट्स (10612 रन) को मिताली राज (10868) को पछाड़कर महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए 257 रन चाहिए।

    • बेट्स को वनडे में 6000 रन पूरे करने के लिए 104 रन और चाहिए।

    • यह बेट्स का 349वां अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। वह 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनने से दो कदम दूर हैं।

    टीमें

    ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हिली (कप्तान), ताहिला मक्ग्राथ (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, एलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलीसे पैरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहेम।

    न्यूजीलैंड: सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पाली इंग्लिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोजमैरी मेयर, जॉर्जिया प्लिम्मर, ली ताहुहू।

