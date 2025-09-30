Bhopal: नवरात्र में चमका रियल एस्टेट कारोबार, दुर्गाष्टमी पर रिकार्ड 607 रजिस्ट्रियां हुईं, विभाग की हुई 8.07 करोड़ की कमाई

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। नवरात्र के दौरान रियल एस्टेट कारोबार में चमक बनी हुई है और लोग शुभ मुहूर्त में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इसके चलते दुर्गाष्टमी पर रिकार्ड 607 रजिस्ट्रियां हुई हैं और आठ करोड़ सात लाख रुपये का राजस्व पंजीयन विभाग को प्राप्त हुआ है।

नवरात्र के शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों ने पहले से स्लॉट बुक करवा लिए हैं, जबकि विभाग ने भी सब रजिस्ट्रार पर असीमित स्लॉट कर दिए हैं। ऐसे में एक सब रजिस्ट्रार करीब 500 स्लॉट तक रजिस्ट्री कर सकते हैं।

एक रजिस्ट्री में लगते हैं इतना समय

शहर के आईएसबीटी, परी बाजार और बैरसिया स्थित पंजीयन कार्यालयों में कुल नौ सब रजिस्ट्रार हैं, जो कि संपदा टू सॉफ्टवेयर पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर पर सभी तरह के दस्तावेज की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, यही कारण है कि एक रजिस्ट्री में करीब पांच से 10 मिनट का समय लगता है।

दुर्गाष्टमी के शुभ मुहूर्त पर भी सुबह 10 बजे से पंजीयन कार्यालयों में भीड़ लगी रही और देर शाम सात बजे तक रजिस्ट्री करवाने का काम चलता रहा। मकान, दुकान, प्लॉट व जमीन आदि प्रॉपर्टी की कुल 607 रजिस्ट्रियां हुईं, जिससे विभाग को आठ करोड़ सात लाख रुपये का राजस्व मिला। वहीं, महानवमी पर बुधवार को भी पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे, जिससे रिकार्ड रजिस्ट्री होने की उम्मीद है। इसके लिए लोगों ने 500 से अधिक स्लॉट बुक करवा दिए हैं।