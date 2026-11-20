लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। जवाहर मार्ग पर मालगंज चौराहे के पास नगर निगम की खाली पड़ी पार्किंग पर वसूलीबाजों ने कब्जा कर लिया है। नगर निगम ने न तो पार्किंग आवंटित की और न किसी को ठेका दिया, लेकिन वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। कई महीनों से यह सिलसिला जारी है।

अवैध वसूली करने वालों ने इस पार्किंग के सामने जंगमपुरा के कोने की सड़क पर भी पार्किंग के बदले वसूली शुरू कर दी है। बाकायदा वसूली करने वाले कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। कार वालों को निशाना बनाया जा रहा है। एक घंटा कार पार्क करने के लिए 100 रुपये लिए जा रहे हैं।

रहवासियों से भी मांगा जा रहा मासिक भुगतान बीते दिनों में क्षेत्रीय रहवासियों ने भी जनप्रतिनिधियों को पार्किंग पर कब्जे की शिकायत की थी। रहवासियों के अनुसार आसपास के लोग रात में खाली पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो उनके पास भी कुछ लोग पहुंचे और उनसे पार्किंग के बदले मासिक भुगतान की बात कही। दिनभर बाजार में आने-जाने वालों से वसूली हो रही है। हर दिन हजारों रुपये नगर निगम की खाली पार्किंग व सड़क से कमाए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचा प्रतिनिधि, 100 रुपये प्रति घंटा मांगा शुल्क नईदुनिया प्रतिनिधि गुरुवार दोपहर मौके पर पहुंचा। गाड़ी रोकी तो टोपी पहने एक व्यक्ति पास आया। उसने पूछा कि क्या गाड़ी पार्क करना है? हामी भरी तो उसने पार्किंग की ओर इशारा किया। हाथ में कई गाड़ियों की चाबियां थामे उस व्यक्ति ने बाद में पूछा कि कितनी देर गाड़ी खड़ी करना है? इसके बाद पार्किंग के ठीक सामने कुल्फी और गजक की दुकान में से एक व्यक्ति भी आया और पार्क करवा रहे व्यक्ति को निर्देश दिए कि नंबर ले लेना, ज्यादा टाइम लगे और दूसरी गाड़ियां लगवाना हो तो इन्हें बोल देना। इसके साथ ही नईदुनिया प्रतिनिधि को कहा कि कार पार्किंग के लिए प्रति घंटा 100 रुपये शुल्क देना होगा।