नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कृषि कॉलेज के सामने स्थित चार्टर्ड बस डिपो में छह बसों के जलकर खाक होने की घटना ने शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में उपयोग हो चुकी बसों के रखरखाव और उनकी उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिपो में 150 से ज्यादा बसें खड़ी हैं। इनमें चार्टर्ड बसों के साथ कई सिटी बसें भी शामिल हैं।

वहीं, शहीद पार्क के पास बने डिपो में भी बड़ी संख्या में बसें कबाड़ हो रही हैं। दोनों डिपो में मिलाकर 200 से ज्यादा कबाड़ बसें खड़ी होने की जानकारी है। इनमें करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति शामिल है, जो उपयोग में आने के बजाय खुले में धूल खा रही है। सवाल ये है कि कब तक डिपो में जनता की गाढ़ी कमाई सड़ती रहेगी?

तीन करोड़ से ज्यादा कीमत की बसें जलकर खाक मंगलवार देर रात दो बजे कृषि कॉलेज डिपो में लगी आग ने इस लापरवाही का दूसरा पहलू भी उजागर कर दिया। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि डिपो के पास जमा कचरे में आग लगी और तेज हवा के कारण लपटें बसों तक पहुंच गईं। डिपो कर्मचारियों का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने से नगर निगम को कचरा उठाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आग में चार कंडम और दो चालू हालत की सिटी बसें जल गईं। इनकी कीमत तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई गई। पहले भी लगी आग, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था डिपो में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है। बुधवार शाम चार बजे नईदुनिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया था। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. (एआइसीटीएसएल) ने लोहे के शेड बनाकर डिपो तैयार किया है, आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण नजर नहीं आए। आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वाहनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 11 जून 2026 को भी इसी डिपो में खड़ी एक बस में आग लगी थी और वह पूरी तरह जल गई थी। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। अब छह बसों के जलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।