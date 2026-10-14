इंदौर में जलसंकट की आहट ने बढ़ाई चिंता : बोरिंग देते हैं रोज 200 एमएलडी पानी, ये सूखे तो मचेगा हाहाकार

कुलदीप भावसार, इंदौर : अल्पवर्षा ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रीष्मकाल अभी दूर है, लेकिन जलसंकट की आहट सुनाई देने लगी है। चिंता इस बात की है कि शहर के लगभग सभी तालाब सूखने की कगार पर हैं। जिनमें पानी है, वह ग्रीष्मकाल तक चलेगा इसकी उम्मीद कम ही है।

यशवंत तालाब को छोड़कर शेष तालाब शहर की जल-वितरण व्यवस्था में भले ही कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन इनके वर्षाकाल में लबालब होने का फायदा पूरे साल आसपास की सैंकडों कॉलोनियों को मिलता है। इन कालोनियों के हजारों बोरिंग पूरे साल इन तालाबों के पानी की वजह से रिचार्ज रहते हैं, पूरे साल पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसके चलते जलसंकट टल जाता है।

अतिरिक्त 200 एमएलडी पानी कहां से आएगा इस साल जब ये तालाब अक्टूबर में ही सूखने लगे हैं, आसपास की कॉलोनियों के हजारों बोरिंगों के दम तोड़ने की स्थिति बन गई है। सैकडों बोरिंग तो सूख भी चुके हैं। बोरिंगों की वजह से शहर को रोजाना करीब 200 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है। चिंता की बात तो यह है कि जिस दिन ये बोरिंग पूरी तरह से सूख गए उस दिन क्या होगा। अतिरिक्त 200 एमएलडी पानी कहां से आएगा। इंदौर में लगभग एक लाख 30 हजार बोरिंग हैं इंदौर में लगभग एक लाख 30 हजार बोरिंग हैं। शहर का 30 प्रतिशत हिस्सा आज भी ऐसा है जहां नर्मदा लाइन है ही नहीं। इस हिस्से की सैंकडों कालोनियां पूरी तरह से बोरिंग के पानी पर आश्रित हैं। बोरिंगों के दम तोड़ते ही इन क्षेत्रों के रहवासियों की दिनचर्या पटरी से उतर जाती है। वर्तमान में शहर को नर्मदा से लगभग 430 एमएलडी पानी रोजाना सप्लाइ होता है। इसके अलावा 30 एमएलडी पानी यशवंत सागर से मिलता है। इस 460 एमएलडी पानी को 107 टंकियों के माध्यम से शहर के 70 प्रतिशत हिस्से में पहुंचाया जाता है। इस सप्लाइ को नियमित बनाए रखने के लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।