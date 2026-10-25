इंदौर की बांक पंचायत में दो साल से नलों में पानी नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में सौ प्रतिशत जलापूर्ति, प्रधानमंत्री कार्यालय में धांधली की शिकायत

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर : धार रोड पर सिरपुर तालाब के ठीक सामने स्थित बांक पंचायत क्षेत्र को सरकारी रिकार्ड में 100 प्रतिशत नल-जल वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। जनवरी 2024 पंचायत ने प्रमाणित किया कि हर घर में नल से साफ पानी पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी जल जीवन मिशन के तहत काम पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए गए। असलियत ये है पंचायत क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक घरों के नलों में मार्च 2024 के बाद से कभी पानी नहीं आया। धार रोड स्थित ग्रीन पार्क कालोनी के रहवासी और सेवानिवृत्त सेना अधिकारी सलीम खान तथा क्षेत्र के अन्य रहवासियों ने इसी महीने प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी।

बिछाई गई लाइन भी अब टूट-फूट गई है पत्र में कहा गया है कि उनकी कालोनी और पूरे पंचायत क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में हर घर में नल से जलापूर्ति होने की जानकारी दी जा रही है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, नलों में पानी केवल जल जीवन मिशन के परीक्षण के दौरान आया था। मार्च 2024 के बाद से पूरी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में नलों से पानी नहीं आया। नल कनेक्शन के लिए बिछाई गई लाइन भी अब टूट-फूट गई है। अब पंचायत सचिव कह रहे हैं कि हर पंचायत में ऐसा ही होता है। रिकॉर्ड में पुराने बोरवेल बांक क्षेत्र में आबादी करीब 40 हजार आंकी जाती है। बांक पंचायत क्षेत्र इंदौर के शहरी क्षेत्र से सटा है लेकिन निगम सीमा क्षेत्र की कालोनी में खत्म होती है तो निगम पानी नहीं देता। दो बड़ी कॉलोनियां, ग्रीन पार्क और नूरानी नगर पंचायत के अधीन है । इन दोनों कॉलोनियों में जल जीवन मिशन के कामों की स्थिति से कथित गड़बड़ी साफ दिखती है।