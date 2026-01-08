मेरी खबरें
    भांग्या पंचायत में खुले में जला रहे कचरा, घरों में घुस रहा जहरीला धुआं

    एमआर-10 से न्यू विजय नगर के जाने वाली सड़क पर भांग्या, मगरखेड़ी और बारोली पंचायत का कचरा एकत्रित होता है। यहां गंदगी बेतरतीब फैली पड़ी हुई नजर आई। ये ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:46:14 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:49:38 PM (IST)
    कचरा संग्रह सेंटर पर कचरा बेतरतीब फैलने से मार्ग से निकलने वाले वाहन चालक बदबू से परेशान हैं।

    HighLights

    1. एमआर-10 के समीप भांग्या पंचायत में देखने को मिला।
    2. यहां पंचायत के कचरा संग्रह सेंटर पर कचरा जला रहे है।
    3. साथ ही गौमाता पन्नियां सहित गंदगी खाते हुए नजर आई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नए साल के शुरुआती दिनों में शहर की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। खराबी का ताजा उदाहरण शहर के एमआर-10 के समीप भांग्या पंचायत में देखने को मिला। यहां पंचायत के कचरा संग्रह सेंटर पर कचरा जला रहे है। साथ ही गौमाता पन्नियां सहित गंदगी खाते हुए नजर आई। कचरा संग्रह सेंटर पर कचरा बेतरतीब फैलने से मार्ग से निकलने वाले वाहन चालक बदबू से परेशान हैं।

    एमआर-10 से न्यू विजय नगर के जाने वाली सड़क पर भांग्या, मगरखेड़ी और बारोली पंचायत का कचरा एकत्रित होता है। यहां गंदगी बेतरतीब फैली पड़ी हुई नजर आई। ये ही नहीं दो दर्जन गाय कचरा खाते हुए नजर आई। कालंदी गोल्ड नरेंद्र संकत व कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कचरा संग्रह सेंटर पर सफाईकर्मियों द्वारा रोजाना कचरा जलाया जाता है।


    जब हवा कालिंदी गोल्ड की ओर चलती है, तो जहरीला धुआं घरों में घुस जाता है। इससे रहवासियों को खिड़की दरवाजे खोलकर घरों के बाहर निकलना पड़ता हैं।

    जिन बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्या उनका दम घुटने लगता है। खासी से बुरा हाल हो जाता है। ये समस्या रोज की है। फिलहाल ठंड के दिनों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस मार्ग से निकलने वाले वाहन चालक बदबू से मुहं पर रूमाल लगाकर निकलते हैं। कई को उल्टियां तक हो जाता है।

    सफाईकर्मियों पर करेंगे कार्रवाई

    कचरा नहीं जलाने के लिए सफाईकर्मियों को सख्ती से मना किया हुआ है। फिर भी जला रहे है तो सफाईकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। भांग्या में पिछले दो साल से मगरखेड़ी और बारोली पंचायत का कचरा इकट्ठा हो रहा है, इसलिए कचरा ज्यादा एकत्रित होता है। इससे अव्यवस्था फैली हुई नजर आती है। वर्तमान जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की है। उनसे नई जमीन की मांग है। नया कचरा सेंटर बनाएंगे, जिसमें कचरा अलग-अलग करने की मशीन भी लगाएंगे। कचरा बेतरतीब न फैले इसके लिए एक चौकीदार बैठाएंगे।

    ममराज जायसवाल, सरपंच भांग्या

