इंदौर में पटाखे से आंख की पुतली फटी, किसी की रॉकेट से जली पलकें, दो बच्चों समेत 14 हुए घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली पर घर-आंगन को रोशन करने और खुशियां मनाने के लिए की गई आतिशबाजी कुछ लोगों के लिए दर्दनाक अनुभव बन गई। रोशनी के इस त्योहार में पटाखों की चिंगारी ने कई लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचाया।

आंख के पास अनार फूटने से एक युवती की आंख की पुतली फट गई तो कहीं रॉकेट की आग ने बच्ची की पलकों को झुलसा दिया। दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान हुई इन घटनाओं में कुल 14 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। जरा सी लापरवाही ने खुशियों के इस त्यौहार को दर्दभरा बना दिया।

अकेले एमवायएच में ही आंखों में चोट लगने की समस्या लेकर अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मूसाखेड़ी की रहने वाली 6 साल की तान्या को उसके स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे। रॉकेट चलाने के दौरान हुए हादसे से उसकी पलकें जल चुकी थीं। इसी तरह 8 साल के रूद्र को भी पटाखे चलाने के दौरान दोनों आंखों पर चोट लगी जिसे तुरंत इलाज दिया गया। इसके अलावा सांवेर, ठिकरिया और आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज पहुंचे।

निजी अस्पतालों में भी पहुंचे मरीज

सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट क्लीनिक पर भी आंखों की चोट लेकर लोग पहुंचे। एक 16 साल की युवती को राकेट लगने से चेहरा बुरी तरह झुलस गया तो वहीं अनार फूटने की वजह से एक युवती की आंख में चोट लगी और उसमें ब्लड उतर आया।