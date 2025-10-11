Indore में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बन युवक को अगवा कर की लूट, पुलिस ने 4 को धर दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध वसूली करने वाली गैंग ने पुलिसकर्मी बनकर एक युवक को पकड़ लिया। घंटों तक कार में बंधक रखा और लाखों रुपये की USDT व 50 हजार रुपये वसूल कर लिए। सूचना पर क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और चार बदमाशों को एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है इस गैंग में क्रिप्टो करंसी, फोरेक्स ट्रेडिंग और एडवाइजरी फर्म से जुड़े लोग भी शामिल है।

पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ा घटना की शुरुआत अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है। स्नेह पुत्र राजेश परमार के साथ ठगी की गई है। पुलिस ने दीपक तिवारी और अमन लोहिया सहित चार बदमाशों को पकड़ा है। साठ फीट रोड़ निवासी स्नेह ट्रेडिंग संबंधित काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात दो बदमाश घर आए थे। दोनों ने स्वयं को क्राइम ब्रांच में पदस्थ होना बताया और घर की तलाशी ली। आरोपितों ने अवैध काम करने का आरोप लगाया और स्नेह के मोबाइल जब्त कर पूछताछ के लिए कार (एमपी 13जेडजे 5950) में बैठा कर ले गए।

5 हजार 700 से ज्यादा USDT ट्रांसफर किए आरोपितों ने स्नेह के फोन की जांच की और उसके USDT अकाउंट से 5 हजार 700 से ज्यादा USDT अपने ई-वालेट में ट्रांसफर कर ली। इतना ही नहीं स्नेह से रिहाई के एवज में 50 हजार रुपये कैश भी वसूल कर लिए। दोबारा रुपयों की मांग करने पर स्नेह के पिता राजेश परमार ने अफसरों को घटना बताई और चारों आरोपितों को लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने कार और रुपये बरामद कर लिए है। आरोपितों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाना में केस दर्ज किया गया है। यह भी पढ़ें- नींद में सोती रही Bhopal पुलिस, दो करोड़ की चोरी का आरोपी ट्रेन से हुआ फरार बंधक बनाकर गलियों में घुमाया, वीडियो बनाकर छोड़ा स्नेह ने पुलिस को बताया और आरोपियों के संबंध में जानकारी दी, उसने बताया कि आरोपी पूछताछ के बहाने कार से द्वारकापुरी, चंदननगर क्षेत्र की गलियों में घुमाते रहे। इस दौरान आरोपित स्वयं को क्राइम ब्रांच अधिकारी बता रहे थे। आरोपितों ने छोड़ने के पहले स्नेह का एक वीडियो बनाया जिसमें उससे माफी मंगवाई गई। दोबारा रुपये की मांग करने पर राजेश ने अफसरों को घटना बता दी।