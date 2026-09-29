इंदौर में बदमाश ने पुलिसकर्मी को मारा चाकू, हालत गंभीर, खुद को भी वार करके किया घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सदर बाजार क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बदमाश ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिसकर्मी मल्हारगंज थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल है और टीआई का सरकारी वाहन चलाता है। हेड कांस्टेबल पर हमले से पहले आरोपित ने खुद को भी चाकू से घायल किया।

दुकानदार से चाकू लेकर दुकानदार पर हमला करने का प्रयास किया था। घायल पुलिसकर्मी का शैल्बी अस्पताल और आरोपित का एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है। सदर बाजार पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे भोई मोहल्ले की है। हेड कांस्टेबल पवन सिसोदिया सदर बाजार से मल्हारगंज की ओर जा रहे थे।