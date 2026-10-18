इंदौर में दशहरे की छुट्टियों में घर आ रही छात्रा के सिर पर चढ़ा ट्रक का पहिया, हेलमेट से बची मौसा की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दशहरे की छुट्टियों में हास्टल से घर लौट रही 15 वर्षीय महिमा की शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्रा अपने मौसा मूलचंद के साथ बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आए ट्रक ने टक्कर मार दी और छात्रा पहिया के नीचे आ गई। उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हेलमेट पहनने से मुलचंद की जान बच गई। उसके पैर में फ्रेक्चर हुआ है। इस हादसे में हेलमेट की अहमियत भी सामने आई है। भारी वाहनों के बीच दोपहिया सवारों की सुरक्षा को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। नौवीं कक्षा में थी और होस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी टीआई संतोष दूधी के अनुसार 15 वर्षीय महिमा पुत्री गलसिंग सोलंकी नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और होस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दशहरे की छुट्टियों के चलते वह अपने 28 वर्षीय मौसा मुलचंद निवासी नीमखेड़ा पूंजापुरा देवास के साथ मोटर साइकिल से इंदौर आ रही थी। दोनों पालदा क्षेत्र में नेमावर रोड पर हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए।