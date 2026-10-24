इंदौर में कुमेड़ी आईएसबीटी से चलेंगी बसें, लेकिन रिंग रोड का नहीं कर सकेंगी उपयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : लंबे इंतजार के बाद कुमेडी आइएसबीटी से बसों का संचालन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। यहां से उज्जैन होकर राजस्थान, गुजरात और दिल्ली रूट पर जाने वाली अंतरराज्यीय बसों का संचालन होगा। आईएसबीटी पहुंचने के लिए यह बसें रिंग रोड का उपयोग नहीं कर सकेंगी।

बसों को तीन इमली से बायपास होकर रेडिसन चौराहा होते हुए कुमेड़ी आईएसबीटी पहुंचना होगा। बस स्टैंड से सवारी बैठाने के बाद बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकेंगी। कुमेड़ी आईएसबीटी से बसों के संचालन की सहमति बनने के बाद आरटीओ कार्यालय में बस संचालकों के साथ आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बैठक की। इसमें राजस्थान, गुजरात और दिल्ली रूट के बस संचालक मौजूद रहे।