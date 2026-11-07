इंदौर में दीपावली तक राजवाड़ा के बाजारों में दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद, पूरा क्षेत्र नो-व्हीकल जोन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली तक राजवाड़ा और आसपास के प्रमुख बाजारों में अब दोपहिया वाहनों की भी प्रवेश नहीं होगा। त्योहार पर खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने राजवाड़ा के बाजारों को पूरी तरह नो-व्हीकल जोन बनाने की तैयारी की है।

जरूरत के अनुसार ट्रैफिक का संचालन होगा और भीड़ बढ़ने पर बाजारों की ओर जाने वाले रास्तों से दोपहिया वाहनों को भी वापस डायवर्ट किया जाएगा। यानी अब राजवाड़ा, सराफा, बर्तन बाजार, आड़ा बाजार, मच्छी बाजार, यशवंत रोड और पीपली बाजार में खरीदारी के लिए लोगों को पैदल ही जाना होगा।

बाजारों के बाहरी हिस्सों में तीन लेयर में ट्रैफिक डायवर्शन किया जाएगा पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में तैयार इस प्लान के तहत बाजारों के बाहरी हिस्सों में तीन लेयर में ट्रैफिक डायवर्शन किया जाएगा। प्रमुख चौराहों और तिराहों पर यातायात पुलिस का बल तैनात रहेगा। भारी वाहन, बस, कार, आटो और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ के दबाव के अनुसार दोपहिया वाहनों की आवाजाही भी नियंत्रित की जाएगी। वाहनों के लिए आठ पार्किंग स्थल तय किए हैं पुलिस ने बाजारों में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए आठ पार्किंग स्थल तय किए हैं। वहीं, नो-पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों पर क्रेन और व्हील लाक से कार्रवाई होगी। बाजारों में ट्रैफिक के दबाव और भीड़ की स्थिति पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी।