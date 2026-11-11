इंदौर में महंगे शौक पूरे करने बेच दिए अपने ही बैंक खाते, पांच आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : महंगे शौक पूरे करने के लिए युवकों ने अपने बैंक खाते ही बेच दिए। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से जुड़ी रकम के लेनदेन के लिए म्यूल अकाउंट के रूप में किया जा रहा था।

ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत एरोड्रम पुलिस ने इस मामले में पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने अपने बैंक खाते 20-20 हजार रुपये में अन्य लोगों को बेचना स्वीकार किया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है।

मामले की जांच के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एयरपोर्ट रोड शाखा के एक संदिग्ध खाते की जानकारी मिली। इसके खाताधारक गोविंद कालोनी निवासी 20 वर्षीय राज वैद्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

अलग-अलग शाखाओं में बैंक खाते खुलवाए थे

एरोड्रम थाना प्रभारी मनोज सेंधव के अनुसार आरोपी ने बताया कि फ्रीगंज मरीमाता में रहने वाले अपने दोस्त तुषार चौहान और गोविंद कॉलोनी निवासी आयुष उर्फ लक्की प्रजापत के साथ अलग-अलग शाखाओं में बैंक खाते खुलवाए थे। बाद में ये खाते अजय पटेल और रीतेश प्रजापत को 20-20 हजार रुपये में बेच दिए थे।

तुषार का खाता सियागंज शाखा और आयुष का खाता कपड़ा मार्केट शाखा में खुला था

पूछताछ में सामने आया कि तुषार का खाता सियागंज शाखा और आयुष का खाता कपड़ा मार्केट शाखा में खुला था। लेक पैलेस कालोनी एरोड्रम में रहने वाले पटेल और सत्य साँई बाग कालोनी बाणगंगा निवासी रीतेश प्रजापत ने भी इन खातों को आगे अन्य लोगों को बेचने की जानकारी दी है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन खातों के माध्यम से कितनी रकम का लेनदेन हुआ और गिरोह के तार किन लोगों से जुड़े हैं।