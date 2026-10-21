इंदौर में होलकरकालीन ड्रेनेज चैंबर का पूजन कर निगमायुक्त ने की कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख एवं समृद्धि की कामना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : निगम के ड्रेनेज कर्मचारियों ने 43 वर्ष से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए मंगलवार को दशहरे के अवसर पर चिमनबाग चौराहा स्थित होलकरकालीन ड्रेनेज लाइन के चेंबर का पूजन किया। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल इस पूजन में शामिल हुए। उन्होंने ड्रेनेज कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख एवं समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर निगमायुक्त ने कहा कि इंदौर में कई जगह होलकरकालीन ड्रेनेज लाइनें हैं। ये काफी लंबी एवं गहराई में हैं। पूर्व में इन लाइनों की सफाई का काम कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल तरीके से किया जाता था। उस समय आधुनिक उपकरणों एवं तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। सफाई कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो तथा कर्मचारियों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े, इसी भावना के साथ दशहरे के दिन ड्रेनेज चेंबर के पूजन की परंपरा शुरू हुई थी जो आज भी जारी है।