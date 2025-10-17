Indore में परीक्षा टालने के लिए फैलाई प्राचार्या की मौत की झूठी खबर, तो कॉलेज ने दोनों छात्रों को किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन की मौत की अफवाह फैलने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ होलकर साइंस कॉलेज ने सख्त कार्रवाई कर दी। शुक्रवार को अनुशासन समिति ने दोनों छात्रों को अगले 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान दोनों छात्र अपनी-अपनी कक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। समिति के इस फैसले के बाद कॉलेज इन्हें नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा है।

निधन की फर्जी सूचना पोस्ट की कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक निलंबन अवधि में सेमेस्टर परीक्षा होने पर छात्र वह देने के लिए कॉलेज में आ सकते है। कॉलेज में 15 और 16 अक्टूबर को इंटरनल परीक्षा रखी गई। इसके एक दिन पहले कॉलेज के विभिन्न वाट्सअप ग्रुप पर प्राचार्य डॉ. जैन के निधन की फर्जी सूचना पोस्ट की गई। होलकर कॉलेज के लेटर हेड पर निधन के समाचार में परीक्षाएं स्थगित करने का उल्लेख भी किया गया।