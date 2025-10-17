Indore में परीक्षा टालने के लिए फैलाई प्राचार्या की मौत की झूठी खबर, तो कॉलेज ने दोनों छात्रों को किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन की मौत की अफवाह फैलने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ होलकर साइंस कॉलेज ने सख्त कार्रवाई कर दी। शुक्रवार को अनुशासन समिति ने दोनों छात्रों को अगले 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान दोनों छात्र अपनी-अपनी कक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। समिति के इस फैसले के बाद कॉलेज इन्हें नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा है।
कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक निलंबन अवधि में सेमेस्टर परीक्षा होने पर छात्र वह देने के लिए कॉलेज में आ सकते है। कॉलेज में 15 और 16 अक्टूबर को इंटरनल परीक्षा रखी गई। इसके एक दिन पहले कॉलेज के विभिन्न वाट्सअप ग्रुप पर प्राचार्य डॉ. जैन के निधन की फर्जी सूचना पोस्ट की गई। होलकर कॉलेज के लेटर हेड पर निधन के समाचार में परीक्षाएं स्थगित करने का उल्लेख भी किया गया।
यह पोस्ट अधिकारी-शिक्षक और कर्मचारियों तक पहुंची तो उन्होंने प्राचार्य से संपर्क किया। पोस्ट करने वाले हिमांशु जायसवाल और मयंक कछावा का नाम सामने आया। प्राचार्य ने इस घटना के बारे में भंवरकुआं थाने में शिकायत की। प्रकरण दर्ज होने के बाद शुक्रवार को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। जहां सदस्यों ने दोनों छात्रों को 60 दिन यानी दो महीने के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया है।
यह भी पढ़ें- Cough Syrup Case: सीरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच जारी, कई दस्तावेज बरामद, रंगनाथन को फिर छिंदवाड़ा लाएगी SIT
पुलिस ने जांच में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए है। इन्हें फारेसिंग लैब में भेजा गया है। प्राचार्य डॉ. जैन के मुताबिक दो महीने के भीतर पुलिस की जांच पूरी होगी। इस दौरान छात्र कॉलेज में नहीं आ सकेंगे। वे कहती है कि निलंबन की सूचना नोटिस से विद्यार्थियों को भेजी जा रही है।