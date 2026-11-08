इंदौर में हवाएं अलसुबह और रात को बढ़ाएगी ठंडक, दिन में सामान्य रहेगा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण अभी शहरवासियों को अलसुबह व रात में ही ठंडक का अहसास हो रहा है। इंदौर में आगामी सप्ताह में इस तरह की हल्की ठंडक का दौर जारी रहेगा। बादल न होने के कारण दोपहर में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास ही रहेगा और दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास रहेगा।

शहर में वायु प्रदूषण के दौरान उड़ने वाली धूल के कारण अल सुबह आधे घंटे के लिए हल्की धुंध भी नजर आएगी। अगले सप्ताह में शहरवासियों को कोहरा नजर नहीं आएगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में उत्तर पूर्व बांग्लदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा अब दक्षिण पूर्व बांग्लादेश व और उसके आसपास समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर बना है। वही 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ऐसे में इंदौर में आगामी दिनों में ठंड का असर ज्यादा नहीं रहेगा। इंदौर शहर सहित संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा।