त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इंदौर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन के फेरों में की बढ़ोतरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा दीपावली, छठ पूजा और देवउठनी ग्यारस त्योहारों को देखते हुए लगातार इंदौर से चलने वाली ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर - मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन के फेरों को द्वि - साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि - साप्ताहिक करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का सप्ताह में तीन दिन चलने से त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार पांच नवंबर से इंदौर से चलने वाली ट्रेन इंदौर - मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन इंदौर से सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। इसी प्रकार पांच नवंबर से मुंबई सेंट्रल से चलने वाली ट्रेन मुंबई सेंट्रल - इंदौर स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सप्ताह में तीन दिन अर्थात् मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को चलेगी। पूर्व विस्तारित फेरो के अनुसार इंदौर से 30 नवंबर तक एवं मुंबई सेंट्रल से 29 नवंबर तक चलेगी।