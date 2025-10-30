मिल गई खुशखबरी... Income Tax ऑडिट की तारीख दस दिन और रिटर्न की मियाद 40 दिन बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली दफ्तर की व्यवस्तता में बिताने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सरकार अब राहत दे रही है। बुधवार को आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने और आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख में वृद्धि कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर से उठी मांग को पहले नजर अंदाज किया। अब जब अलग-अलग प्रदेशों की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख में 10 दिन और रिटर्न जमा करने की तारीख में पूरे 40 दिन की वृद्धि कर दी गई।
इससे पहले आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। जिसे बीते समय में 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, इसके साथ आयकर रिटर्न की तारीख नहीं बढ़ाई गई। जबकि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के बाद 30 दिन का समय रिटर्न दाखिल के लिए बीते वर्षों तक मिलता रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लगातार मांग कर रहे थे की रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के चक्कर में दीपावली का त्योहार भी बिगड़ रहा है।
सीए और स्टाफ बीते दिनों से लगातार दफ्तर में बैठकर रिटर्न दाखिल करने में जुटे थे। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट और संस्थाओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने सीबीडीटी को फटकार लगाई। क्योंकि कोर्ट पहले ही तारीख बढ़ाने का आदेश दे चुका था। इसके बाद बुधवार को सीबीडीटी ने अंतिम तिथियों में वृद्धि कर दी।
सीए कीर्ति जोशी के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने पर हजारों रुपये पेनाल्टी लग रही थी। अब रिटर्न दाखिल करने की मियाद बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 10 नवंबर कर दी गई है। इन तारीखों तक पेनाल्टी के ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल हो सकेंगे।दीपावली भले ही बिगड़ गई हो लेकिन अब छोटी दीपावली पर कर पेशेवरों को राहत मिल गई है।
इसे भी पढ़ें... Indore Weather Update: इंदौर में दिनभर छाए रहे बादल, उत्तरी हवाओं ने करवाया ठंडक का अहसास