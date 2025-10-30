मिल गई खुशखबरी... Income Tax ऑडिट की तारीख दस दिन और रिटर्न की मियाद 40 दिन बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली दफ्तर की व्यवस्तता में बिताने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सरकार अब राहत दे रही है। बुधवार को आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने और आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख में वृद्धि कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर से उठी मांग को पहले नजर अंदाज किया। अब जब अलग-अलग प्रदेशों की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख में 10 दिन और रिटर्न जमा करने की तारीख में पूरे 40 दिन की वृद्धि कर दी गई।

30 दिन का समय बीते वर्षों तक मिलता रहा इससे पहले आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। जिसे बीते समय में 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, इसके साथ आयकर रिटर्न की तारीख नहीं बढ़ाई गई। जबकि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के बाद 30 दिन का समय रिटर्न दाखिल के लिए बीते वर्षों तक मिलता रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लगातार मांग कर रहे थे की रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के चक्कर में दीपावली का त्योहार भी बिगड़ रहा है।