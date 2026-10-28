इंदौर में अधूरी सड़क से हादसों का खतरा, मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण, जनसुनवाई में की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को ढाई सौ से अधिक शिकायतें पहुंचीं। कलेक्टर शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने आमजन की शिकायतें सुनी। सड़क निर्माण में लापरवाही, स्वामित्व अभिलेखों में जमीन का रकबा कम दर्ज होने और मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आए। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से समस्याओं का निराकरण कर संबंधित मामलों में कार्रवाई की मांग की।

अधूरी सड़क से रहवासी परेशान टीसीएस चौराहे से ग्राम पालिया की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण अधूरा छोड़ने की शिकायत क्षेत्र की कालोनियों के रहवासियों ने की। ग्राम पुवार्डा जुनार्दा स्थित पैराडाइज ग्रांड, दुशिका इंपिरियल और हीरा रेसिडेंसी के रहवासियों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए खुदाई करने के बाद काम लंबे समय से बंद है।