इंदौर में भारत-वेस्टइंडीज टी-20 क्रिकेट मैच : पंचम की फेल, एसजीएसआईटीएस और बाल विनय मंदिर में कर सकेंगे वाहन पार्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मैच के लिए यातायात पुलिस ने पार्किंग और प्रवेश व्यवस्था तय की है। यह व्यवस्था दोपहर दो बजे से लेकर मैच समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी।

मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए वो जिस तरफ से आ रहे हैं उस हिसाब से अलग-अलग पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आमंत्रित अतिथियों, मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों के लिए पार्किंग पास के आधार पर व्यवस्था की गई है।

यातायात पुलिस ने दर्शकों से स्टेडियम के आसपास वाहन खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और संभव हो तो सार्वजनिक लोक परिवहन साधनों से आने की अपील भी की है। मैच के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल निर्धारित पार्किंग पास वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी। दर्शकों को असुविधा से बचने के लिए निर्धारित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पासधारी वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था पी-1 से पी-4: सांची पॉइंट से होते हुए स्टेडियम के उषाराजे गेट से प्रवेश।

पी-5: इंदौर टेनिस क्लब रोड साइड पार्किंग।

पी-6: अभय प्रशाल रोड साइड पार्किंग।

पी-7: इंदौर टेनिस क्लब पार्किंग।

पी-8: अभय प्रशाल पार्किंग।

पी-9: पासधारी वाहन और मीडिया के दोपहिया वाहन बास्केटबॉल परिसर में।

पी-10: पासधारी वाहन तथा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के वाहन विवेकानंद स्कूल मैदान में। पासधारी वाहन चालकों को पार्किंग पास वाहन की विंडस्क्रीन पर स्पष्ट रूप से चस्पा करना होगा। पास पर वाहन का पंजीयन नंबर अंकित होना भी अनिवार्य है। इन शर्तों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।