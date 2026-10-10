भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले के लिए तैयार इंदौर, एयरपोर्ट पहुंची दोनों टीमें, खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ा हुजूम, देखें तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार दोपहर को दोनों टीमों के खिलाड़ा चार्टर्ड फ्लाइट से इंदौर पहुंचे।

एयरपोर्ट पर उमड़े फैंस खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट पर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। कल रविवार को पांच मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा।