    Indian Railway News: इंदौर से तीन ट्रेनों का टाइम बदला, Indore-असारवा वीरभूमि और अवन्तिका एक्सप्रेस के रूट-समय में बदलाव

    Indian Railway News: पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल ने ट्रेनों की औसत गति व समयपालनता सुधारने के उद्देश्य से इंदौर स्टेशन से चलने वाली तीन ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों में प्रमुख रूप से इंदौर-असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस का प्रस्थान समय शाम 05:55 से बदलकर 06:20 कर दिया गया है, जबकि अवन्तिका एक्सप्रेस के इंदौर आगमन व प्रस्थान समय में भी संशोधन हुआ है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 06:36:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 06:37:16 PM (IST)
    Indian Railway Time changed: एमपी की ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान के समय में बदलाव आज से।

    1. ट्रेनों की समयपालनता सुधारने पश्चिम रेलवे का प्रयास।
    2. रतलाम पर आगमन-प्रस्थान में संशोधन किया गया।
    3. देवास, उज्जैन, नागदा, खाचरोद समय बदले।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने ट्रेनों की औसत गति एवं समयपालनता में सुधार लाने के उद्देश्य से इंदौर स्टेशन से संचालित तीन ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किए हैं। इंदौर-असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के इंदौर से जावरा के बीच के आगमन-प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है।

    गुरुवार से यह ट्रेन इंदौर स्टेशन से शाम 05.55 की जगह 25 मिनट देरी से रोजाना शाम 06.20 बजे प्रस्थान करेगी। फिर यह देवास (06.46/06.48), उज्जैन (07.28/07.33), नागदा (08.23/08.28), खाचरोद (08.39/08.41), रतलाम (09.50/10.05) एवं जावरा (10.35/10.37) पर निर्धारित आगमन-प्रस्थान करेगी। जावरा से असारवा तक अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है।


    अवंतिका एक्सप्रेस के टाइम में समायोजन

    अवंतिका एक्सप्रेस के समय में भी समायोजन हुआ है। मुंबई सेंट्रल-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस के इंदौर आगमन समय को बुधवार से 09.10 बजे के स्थान पर 09.05 बजे कर दिया गया तथा ट्रेन वहीं से बदलते हुए समय पर रवाना हुई। इंदौर-मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस गुरुवार से इंदौर स्टेशन से 05.40 बजे के स्थान पर 05.45 बजे प्रस्थान करेगी।

