    MP Top News: BJP नेता हत्याकांड के दो आरोपी एनकाउंटर में घायल, मशहूर सिंगर अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप

    MP Top News Today: मध्य प्रदेश में कटनी जिले के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। मशहूर गायक अदनान सामी पर ग्वालियर की एक इवेंट आर्गेनाइजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 06:04:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 06:04:01 PM (IST)
    1. भाजपा नेता हत्याकांड के दो आरोपी एनकाउंटर में घायल
    2. बांधवगढ़ में दिखा हैरान करने वाला नजारा, गुस्से में नजर आई बाघिन
    3. शिवपुरी जिला अस्पताल से एक दिन की बच्ची को उठा ले गई महिला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मध्य से गुजरने वाली ताला उमरिया रोड पर गढ़पुरी में बने एक रिसॉर्ट और सड़क के बीच से गुस्से में एक बाघिन के दौड़ने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बाघिन रिसॉर्ट के ठीक सामने से दौड़ती हुई नजर आ रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में कटनी जिले के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसफ को कजरवारा से पकड़ा गया है। वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर में वो घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए तुरंत जबलपुर भेजा गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल से एक दिन की नवजात बच्ची के चोरी होने की घटना सामने आई है। खुद को आशा कार्यकर्ता बताकर एक महिला ने प्रसूता के रिश्तेदारों से पहचान बनाई और उनके लिए खाने-पीने का सामान लाई। फिर बच्ची को खिलाने के बहाने उठाकर उसे ले गई। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। (हां पढ़ें पूरी खबर)

    जबलपुर से रीवा आया एटीआर 72 सीटर विमान, रीवा एयरपोर्ट के रनवे पर सुगमता से उतरने के बाद, दोबारा सफलतापूर्वक उड़ान भरकर वापस रवाना हो गया। रीवा के रहने वाले राघव मिश्रा ने इस फ्लाइट की स्मूथ लैंडिंग कराई। लंबे समय से कनेक्टिविटी की कमी झेल रहे रीवा के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    प्रसिद्ध गायक अदनान सामी पर ग्वालियर की एक इवेंट आर्गेनाइजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इवेंट आर्गेनाइजर लावण्या सक्सेना ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया है जिसमें कहा है कि अदनान सामी की टीम ने रद्द हुए म्यूजिक कान्सर्ट की 17 लाख 62 हजार रुपये की एडवांस राशि अब तक वापस नहीं की है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर आरंभ हो गया है। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही निगम- मंडल और आयोग में नियुक्ति के लिए कई नेता इंतजार कर रहे थे, अब लगभग दो वर्ष बाद सरकार नियुक्तियों के लिए तैयार तो हुई है लेकिन एकसाथ नियुक्तियां करने के बजाय छोटी-छोटी सूची निकालने की तैयारी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

