इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों पर बढ़ाया फ्यूल चार्ज, दूरी के आधार पर 200 से 300 रुपये तक महंगा होगा किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों पर फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया है। नई दरें लागू होने के बाद इंदौर से संचालित इंडिगो की कई प्रमुख उड़ानों का किराया बढ़ गया है।

दूरी के आधार पर फ्यूल चार्ज में 100 से 350 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर यात्रियों द्वारा टिकट के लिए चुकाई जाने वाली कुल राशि पर पड़ेगा। इंदौर से मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और गोवा जैसे रूट 501 से 1,000 किमी की दूरी वाली श्रेणी में आते हैं। इन पर अब 600 रुपए फ्यूल चार्ज लगेगा।

यानी पहले के मुकाबले 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, इंदौर से बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे रूट 1,001 से 1,500 किमी की श्रेणी में हैं। इन पर फ्यूल चार्ज अब 900 रुपए लगेगा। यात्रियों को 300 अतिरिक्त देने होंगे। इंदौर-अहमदाबाद जैसे 500 किमी तक के रूट पर फ्यूल चार्ज 375 हो गया है। फ्यूल चार्जेस की नई दरें लागू हो गई हैं। इंदौर से 75% इंडिगो की फ्लाइट फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब अक्टूबर शुरू होते ही कई रूट पर एयर फेयर बढ़ गया है। अब त्यौहारी सीजन के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ किराए में और बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के मुताबिक, पीक सीजन में कई रूटों पर सामान्य दिनों की तुलना में किराया काफी अधिक रहता है। ऐसे में फ्यूल चार्ज बढ़ने से यात्रियों का कुल यात्रा खर्च और बढ़ेगा। एसोसिएशन के अनुसार इंदौर से 75 फीसदी से ज्यादा इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संचालित हैं।