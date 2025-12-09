नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इंडिगों की उड़ानें लगातार बाधित हो रही है।सातवें दिन 13 उड़ानें निरस्त रही। ऐसे में हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ा।उड़ान रद होने से यात्रियों को कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है।

हालांकि बीते दिनों की अपेक्षा उड़ानों के निरस्‍त होने की संख्या में कमी आई है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सके हैं। विमान कंपनी ने पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, चंदीगढ़ की रद हो रही उड़ानों को फिर से बहाल कर दिया।

इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान कंपनी की 13 उड़ानें निरस्‍त रही। निरस्‍त उड़ानों की जानकारी एयरलाइंस कंपनी द्वारा सुबह ही यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाती है। इससे यात्रियों एयरपोर्ट तक जाने की परेशानी से बच रहे हैं।

जिन उड़ानों को बहाल कर चलाया जा रहा है, उनके संचालन समय पर फोकस किया जा रहा है। उड़ानों में देरी अब नहीं हो रही है। उड़ान देरी पर रविवार से सुधार दिखाई दे रहा है।

पहले दर्जनों उड़ाने घंटो देरी से संचालित हो रही थी। ऐसे में यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था और इससे एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन इसमें अब सुधार हो रहा है।

महानगरों की उड़ानें रहीं निरस्‍त