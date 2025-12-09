इंदौर एयरपोर्ट पर IndiGo की उड़ानें लगातार बाधित, सातवें दिन 13 उड़ानें निरस्त
इंदौर एयरपोर्ट।
HighLights
- यात्रियों को नहीं मिल पा रही कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी
- कुछ समय पहले दर्जनों उड़ाने घंटो देरी से संचालित हो रही थी
- ृयात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इंडिगों की उड़ानें लगातार बाधित हो रही है।सातवें दिन 13 उड़ानें निरस्त रही। ऐसे में हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ा।उड़ान रद होने से यात्रियों को कई शहरों की सीधी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है।
हालांकि बीते दिनों की अपेक्षा उड़ानों के निरस्त होने की संख्या में कमी आई है, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सके हैं। विमान कंपनी ने पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, चंदीगढ़ की रद हो रही उड़ानों को फिर से बहाल कर दिया।
इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान कंपनी की 13 उड़ानें निरस्त रही। निरस्त उड़ानों की जानकारी एयरलाइंस कंपनी द्वारा सुबह ही यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाती है। इससे यात्रियों एयरपोर्ट तक जाने की परेशानी से बच रहे हैं।
जिन उड़ानों को बहाल कर चलाया जा रहा है, उनके संचालन समय पर फोकस किया जा रहा है। उड़ानों में देरी अब नहीं हो रही है। उड़ान देरी पर रविवार से सुधार दिखाई दे रहा है।
पहले दर्जनों उड़ाने घंटो देरी से संचालित हो रही थी। ऐसे में यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था और इससे एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन इसमें अब सुधार हो रहा है।
महानगरों की उड़ानें रहीं निरस्त
- मंगलवार को जिन उड़ानों को निरस्त किया गया, वह सभी महानगरों के लिए संचालित होती है। इसमें दिल्ली-मुंबई की चार-चार उडा़ने निरस्त की गईं।
- वहीं बेंगलुरु की तीन और हैदराबाद की दो उड़ानें निरस्त की गईं।
- इन रूटों पर अन्य विमान कंपनियों की उड़ाने भी संचालित होती है।
- इसलिए यात्रियों को अधिक परेशानी नहीं हुई।
- दिल्ली-मुंबई रूट पर एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर की उड़ान भी संचालित होती है।
- वहीं बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान संचालित करती है।
- इंडिगो ने भी हैदराबाद और बेंगलुरु की कुछ उड़ानों को नियमित कर दिया है।