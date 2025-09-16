Indore Accident: हादसे के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का आक्रोश, लिखा- 'चालान काटने में व्यस्त है पुलिस वाले'

विनय यादव, इंदौर। शिक्षक नगर से बड़ा गणपति तक नशे में धूत ड्राइवर ने 20 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। नो एंट्री में ट्रक ने प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया। जिसने पुलिस प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी है। इस घटना को लेकर शहरवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस आक्रोश को सोशळ मीडिया पर बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं द्वारा इस संबंध में की गई पोस्ट पर भी लोगों ने टिप्पणी की है।

'सिर्फ चालान बनाने में व्यस्त' इसके अलावा घटना के बाद जब घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, वहां भी लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस सिर्फ चालान वसूलने का कार्य करती है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि इस हादसे के लिए केवल प्रशासन जिम्मेदार है। नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम बना रखा है। इंदौर में ऐसी कोई सड़क नहीं, जहां जाम ना हो। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान बनाने में व्यस्त रहती है।