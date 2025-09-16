'शिकायत कर दो, हम किसी से नहीं डरते', परीक्षा के अंक पूछे तो शिक्षक ने दी छात्र-छात्राओं को धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जब शासकीय हाईस्कूल कनेरा निखर में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं ने शिक्षक से त्रिमासिक परीक्षा के प्राप्त अंक पूछें, तो उसे बताने की जगह शिक्षक ने उन्हें धमकी दे दी और कहा कि जहां शिकायत करना है कर दो, हम किसी से नहीं डरते। इस बात की शिकायत छात्रों ने संकुल केंद्र पीपरा प्राचार्य मोनिस कार्लो से की और शिक्षक पन्नालाल अहिरवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि शिक्षक पन्नालाल अहिरवार सामाजिक विज्ञान की पुस्तक नहीं पढाते हैं और स्कूल में आते ही जमाने की बातें करते है। छात्रों से कहते हैं कि जहां शिकायत करना है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षक पढ़ाने में लापरवाही भी कर रहे हैं, जिससे दसवीं के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
इस मामले में संकुल प्राचार्य ने संज्ञान लेते हुए तत्काल हाई स्कूल कनेरा निखर प्राचार्य को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बगैर विद्यालय की अनुमति के शैक्षणिक शिकायत लेकर संकुल केंद्र पीपरा में उपस्थित हुए हैं, इसका जवाब प्रस्तुत करें, जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सकें।
