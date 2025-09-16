Indore Accident: ICU में जिंदगी और मौत से जूझती पत्नी, हादसे में मरे पति का बार- बार पूछ रही हाल-चाल... नहीं देख पाई आखिरी बार चेहरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। सोमवार को दो लोगों की मौत के बाद मंगलवार को महेश खतवासे निवासी मारूती पैलेस की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी रजनी अब भी अरबिंदो अस्पताल की आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।

आईसीयू में जिंदगी से जूझ रही पत्नी हादसे के समय रजनी और महेश दोनों साथ थे। रजनी को खुद से ज्यादा पति की चिंता सता रही है। अस्पताल आने वाले स्वजन से वह बार-बार पति की खबर पूछ रही हैं। उन्हें अभी तक महेश की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। स्वजन उन्हें यही कहते हैं कि महेश दूसरे वार्ड में भर्ती हैं।

रजनी की मां सुमन, जो भीकनगांव से आई हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर रजनी से मुलाकात की और इलाज निशुल्क कराने के साथ एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। पत्नी अंतिम समय में नहीं देख पाई पति का चेहरा महेश का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनकी पत्नी रजनी ICU में होने के कारण अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। महेश के भाई संतोष ने बताया कि वह पत्नी के साथ सब्जी खरीदने गए थे, तभी यह हादसा हुआ।